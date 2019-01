Sob comando de velhos conhecidos, Ponte e Oeste abrem o Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pontapé inicial do Campeonato Paulista de 2019 será dado às 16h30 deste sábado (19), em duelo entre Ponte Preta e Oeste, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com elencos reformulados, as equipes terão também novidades —ou velhos conhecidos— no comando técnico. A Ponte contará com o treinador Mazola Júnior, 53, de histórica ligação com o clube por ter sido formado nas categorias de base, ter atuado como treinador do sub-20 e dirigente, e ter colaborado até, ainda garoto, como gândula da equipe. Já o Oeste estará sob as ordens do ex-auxiliar Renan Freitas, 34, que assume a função de técnico após acumular 11 anos de serviços prestados ao clube fundado em Itápolis, mas agora sediado em Barueri.

De volta à elite do Paulista, Guarani visita o Bragantino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani retorna à divisão principal do Paulista após cinco anos disputando a série A-2, na qual se sagrou campeão na temporada passada. Reforçado por 14 novos jogadores —entre eles, o atacante Thiago Ribeiro, 32, ex-Santos e São Paulo—, o time campineiro estreia na competição fora de casa, contra o Bragantino, às 21h30 deste sábado (19), no estádio Nabi Abi Chedid. A equipe de Bragança Paulista também conta com novidades —foram dez contratações no total—, mas a esperança por uma boa campanha se baseia em uma figura antiga do clube: o técnico Marcelo Veiga, que acumula 502 jogos no comando alvinegro, em sua sexta passagem pelo time.

Botafogo-SP e São Bento apostam em veteranos no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nervosismo com estreias não deve ser um grande problema para Botafogo-SP e São Bento neste domingo (20), às 11h, no estádio Santa Cruz, quando as duas equipes iniciam no Paulista. Isso porque os dois times trazem para a competição jogadores já rodados no mundo futebol. O time de Sorocaba apresentou para a temporada uma trinca de medalhões: o atacante Eder Luís, 33, ex-São Paulo, o goleiro Renan, 33, que atuou por Inter e Valencia (ESP), e o centroavante Alecsandro, 37, com passagens por Palmeiras e Vasco, entre outros grandes. A equipe de Ribeirão Preto, por sua vez, conta agora com Denilson, ex-São Paulo e Arsenal (ING), que retorna aos gramados após mais de dois anos parado, por conta de uma cirurgia no joelho direito.

Ituano e Novorizontino chegam ao Paulista com expectativas em alta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adversários nesta segunda-feira (21), às 18h15, no estádio Novelli Júnior, Ituano e Novorizontino não economizam nas aspirações para o Paulista deste ano. Campeã em 2015, a equipe rubro-negra ambiciona retornar à fase de mata-mata. Para isso, trouxe de volta ao elenco justamente alguns dos jogadores que levaram o título há quatro anos —casos do zagueiro Leo, do meia Guilherme e dos atacantes Claudinho e Morato. Já o clube de Novo Horizonte, o melhor do interior no último estadual, quer ir ainda mais longe neste ano e também se reforçou —foram 17 contratações, entre ex-atletas do clube e nomes conhecidos no mundo da bola, como Pedro Carmona, ex-Palmeiras, e Edson Silva, ex-São Paulo.