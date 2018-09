Sob condições, Wada reintegra agência antidoping da Rússia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Wada (Agência Mundial Antidoping, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (20) a reintegração da Rusada (Agência Antidoping da Rússia, também na sigla em inglês) sob condições rigorosas.

O órgão estava suspenso desde novembro de 2015 por causa do escândalo do sistema estatal de substâncias ilícitas fornecidas pelo próprio governo russo a atletas de elite.

"A grande maioria do comitê executivo da Wada decidiu reestabelecer a Rusada conforme condições estritas do comitê de revisão e segundo um processo acordado. Esta decisão fornece um cronograma claro no qual a Wada deve ter acesso aos antigos dados laboratoriais e amostras em Moscou", declarou Craig Reedie, presidente da Wada.

A Rusada cumpriu os critérios necessários para sua readmissão. O acesso às amostras e aos dados laboratoriais podem contribuir para corroborar os testes positivos descobertos durante a investigação .

O atletismo da Rússia ficou de fora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 justamente por causa do escândalo. Além disso, o país foi impedido de participar das Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang, em 2018.