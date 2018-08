'Sob Pressão' começará segunda temporada com casamento dos médicos Carolina e Evandro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Sob Pressão" deve voltar para sua segunda temporada na Globo, em outubro, com o casamento dos protagonistas Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade).

Os dois médicos terão uma cerimônia discreta, em um cartório, apenas com Samuel (Stepan Nercessian) como convidado. Não haverá, no entanto, tempo para lua de mel, com os dois tendo que lidar com uma porção de obstáculos profissionais e pessoais.

"A gente vai continuar apostando nesses personagens. Eles curaram suas feridas emocionais na primeira temporada. Mas novos eventos colocam os dois em dilemas muito importantes. Eles têm dramas e crises, muitas vezes, tão fortes quanto os dos pacientes que atendem", ressalta Lucas Paraízo, redator final da nova fase.

Segundo os dois atores, novos desafios surgirão, mas agora eles encontrarão amparo um no outro para superá-los. "Ambos têm anseios e questões pessoais que ainda não foram resolvidas e que interferem nessa relação. Mas eles têm um amor muito grande, uma adoração intensa um pelo outro", afirma Andrade.

Gravada em um hospital desativado de Cascadura, na zona norte do Rio, a série mostra a situação caótica da saúde pública. As histórias mostradas são baseadas em fatos reais que os roteiristas Jorge Furtado, Marcio Alemão, Lucas Paraizo e o colunista da Folha Antonio Prata ouviram em instituições fluminenses.

Após a primeira temporada, a série recebeu quatro prêmios no 31º Festival de Programas Audiovisuais, em Biarritz, na França, por sua primeira temporada. A série levou os prêmios de melhor série, roteiro, ator (Julio Andrade) e atriz (Marjorie Estiano).

Além de Andrade e Estiano, entram no elenco nesta segunda temporada a atriz Fernanda Torres e os atores Carlos Vereza e Gabriel Stauffer. Antes de a nova temporada ir ao ar, a série já teve sinal verde para a produção de uma terceira.