Sob risco de queda, Vasco recebe o Atlético-PR

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco recebe o Atlético-PR às 19h30 desta quarta-feira (14), em São Januário, tentando se recuperar da derrota para o Grêmio no último domingo (11), sacramentada com gol nos acréscimos, em falha de Martín Silva.

Além do recente revés em Porto Alegre, pesa sobre os vascaínos o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca é a 15ª colocada, com 38 pontos, apenas um a mais que o primeiro time na zona da degola, a Chapecoense.

Segundo cálculos do site Chance de Gol, o risco de queda do Vasco é de 28,1%. Também na parte de baixo da tabela, o América-MG tem 95,2% de chance de cair, o Vitória, 82,1%, a Chape, 35,3%, o Sport, 42,7%, e o Ceará, 7,9%.

Já o Atlético-PR mira, neste final de temporada, a classificação para a Taça Libertadores de 2019. Para isso, o time atua em duas frentes: o Brasileiro, no qual é o sétimo, com 46 pontos —um abaixo do Atlético-MG, que abre o G-6—; e a Copa Sul-Americana, em que é semifinalista.

Em campo, o Vasco não poderá contar com três jogadores suspensos por acúmulo de cartões amarelos: Yago Pikachu, Ricardo e Martín Silva, que já seria baixa por ter sido convocado para a seleção do Uruguai.

O Atlético, por sua vez, terá retornos. O técnico Tiago Nunes, suspenso na recente vitória contra o Cruzeiro, poderá voltar à beira do gramado. Dentro das quatro linhas, Lucho González, recuperado de dor nas costas, pode ganhar a vaga de Bruno Guimarães.

VASCO

Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Leandro Castán, Henriquez e Ramon; Willian Maranhão, Andrey, Thiago Galhardo, Raul e Marrony; Maxi López. T.: Alberto Valentim

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho González (Bruno Guimarães) e Wellington; Raphael Veiga, Marcelo Cirino e Nikão; Pablo. T.: Tiago Nunes

Estádio: São Januário, no Rio

Horário: 19h30 desta quarta

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)