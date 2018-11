Sobe para 23 número de mortos em incêndios na Califórnia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Subiu para 23 o número de mortos no incêndio que atinge o norte do estado da Califórnia, após serem encontrados restos carbonizados de mais 14 pessoas, de acordo com as autoridades locais.

Os corpos foram encontrados nos arredores de Paradise, que fica a 289 km de São Francisco, segundo Scott Maclean, porta-voz do departamento de proteção florestal e combate ao fogo do estado.

O fogo, que atinge a região dos Estados Unidos desde a noite de quinta-feira (9), se alastrou rapidamente e obrigou milhares de pessoas a fugirem. Inicialmente, cinco vítimas haviam sido encontradas mortas em veículos que foram atingidos pelas chamas.

Para os bombeiros, o total de pessoas que precisarão ser retiradas de casa pode chegar a 148 mil. Ao menos três bombeiros ficaram feridos e 35 pessoas estão desaparecidas. Trata-se de um dos incêndios mais destrutivos da história, de acordo com dados do departamento.

Há seis grandes incêndios no Estado, três deles considerados críticos. Em Paradise, todos os 27 mil moradores tiveram de fugir. "Tudo foi destruído, nada sobrou em pé", disse Maclean à agência Reuters.

Testemunhas afirmaram ter visto casas, supermercados, restaurantes, escolas, edifícios comerciais e um asilo serem consumidos pelas chamas.

Na região de Los Angeles, a mais populosa do sul do estado, as chamas ameaçam cerca de 75 mil casas e mais de 200 mil pessoas receberam ordens de evacuação no sábado (10). O fogo se aproximou de áreas de classe média baixa e também da rica Malibu, onde ficam casas de estrelas de Hollywood.

O presidente americano Donald Trump ameaçou cortar o repasse de verbas federais aos órgãos de gestão das florestas da Califórnia. Ele escreveu, em sua conta em uma rede social, que as chamas foram causadas pela "péssima gestão de florestas" do governo estadual.