Sobe para 44 número de mortos por terremoto no Japão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O balanço do terremoto que afetou na semana passada a ilha de Hokkaido, norte do Japão, subiu para 44 mortos, anunciou o governo nesta segunda-feira (10).

Quase 40 mil socorristas permanecem na região afetada para ajudar a população.

Mais de 2.700 pessoas estão em abrigos.

Muitas mortes aconteceram na pequena localidade rural de Atsuma, onde várias casas foram atingidas por um deslizamento de terra provocado pelo terremoto de 6,6 graus.

O terremoto da última quinta-feira foi o desastre natural mais recente a afetar o país nas últimas semanas.

O oeste do país ainda se recupera do tufão mais potente a atingir o Japão em 25 anos, que matou 11 pessoas e provocou o fechamento do aeroporto de Kansai (Osaka).

Além disso, as fortes chuvas de julho deixaram 220 mortos no país.