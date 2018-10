Soberano em casa, Atlético-PR recebe o América-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-PR recebe o América-MG neste sábado, às 16h, em Curitiba, e confia no fator casa para afastar de vez o risco de rebaixamento à Série B e, assim, poder continuar apostando todas as fichas na Copa Sul-Americana.

O time rubro-negro venceu os nove últimos jogos na Arena da Baixada, onde faz os dois próximos jogos justamente contra rivais que também lutam contra a degola -além dos mineiros, pega o Sport na próxima rodada.

O retrospecto não ajuda o América-MG, que jamais venceu o rival desta rodada como visitante.

O Atlético fez o último treino na sexta-feira, quando o técnico Tiago Nunes definiu o time titular com o retorno de Raphael Veiga, poupado contra o Caracas, na quarta-feira. Além dele, Marcelo Cirino será mantido na vaga de Guilherme.

Na defesa, com a suspensão de Léo Pereira pelo terceiro cartão amarelo, Thiago Heleno assume a vaga. “Ele (Thiago Heleno) joga. Em princípio com o Paulo André, mas vamos ver como vai ser a recuperação física dele. Se não tiver condições, vai o Zé Ivaldo”, disse o treinador, na quinta. Na sexta, Paulo André treinou normalmente.

No América, a novidade é retorno do lateral-esquerdo Carlinhos, que cumpriu suspensão automática contra o Corinthians, no domingo passado.

Por outro lado, o técnico Adilson Batista não contará com o lateral-direito Norberto, lesionado. Aderlan, reserva imediato, assume a posição. Outros desfalques são o meia Giovanni e o zagueiro Lima, ambos ainda no departamento médico. O meio de campo deve ser confirmado com Leandro Donizete, Gerson Magrão, Juninho e Ruy. O substituto da zaga é Matheus Ferraz, que já sabe com quem deve ter atenção.

“O Pablo vem vivendo um bom momento. É um dos artilheiros do campeonato, se movimenta muito e tem muita profundidade”, disse Ferraz.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Renan Lodi; Wellington, Lucho González e Raphael Veiga; Nikão, Marcelo Cirino e Pablo. T.: Tiago Nunes

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, Gerson Magrão, Juninho e Ruy; Wesley Pacheco e Luan. T.: Adilson Batista

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 16h deste sábado

Juiz: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)