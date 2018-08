Sobre duas rodas 

Acontece neste final de semana o BMS Motorcycle 2018, na Usina 5. Trata-se do maior evento do gênero no país. Tem Globo da Morte, o Muro da Morte, Velocross (velocidade na terra), pista de Skate, praça de alimentação com várias delícias e shows pra todos os gostos.

Brindemos!

Começou o Circuito da Cerveja no Centro Histórico. Em 3 datas: 17, 22 e 29 de agosto. Os bares participantes: Jokers, Quintal do Monge Bar do Alemão, Caiçara e Oriente Árabe. Entrada em um local, prato principal em outro e a sobremesa em um terceiro. Em todos veremos a harmonização da comida com a cerveja. Super recomendo!

Parabéns a todos envolvidos

O Grupo Tacla não para de expandir seus horizontes. Serão lançados vários shoppings em projetos belíssimos. Em Curitiba, o Jockey Plaza. Campo Largo receberá o City Center, Shopping e Outlet. Em Porto Belo será o Porto Belo Outlet Premiun. Umuarama terá o seu Palladium. Só desejo sucesso em todos novos empreendimentos.

AVALIE