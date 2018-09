Sobre Ibope, Haddad diz que há ainda 13 dias pela frente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) evitou comentar sua ascensão na disputa presidencial.

Segundo pesquisa divulgada pelo Ibope nesta segunda-feira (24), Haddad chegou a 22% das intenções de voto, isolado atrás do deputado Jair Bolsonaro (PSL), com 28%. Em cenário de segundo turno, o petista aparece à frente do capitão reformado, com 43% a 37%.

Haddad disse haver muito trabalho pela frente. "Tem 13 dias ainda [até a votação em primeiro turno, em 7 de outubro]. Vamos trabalhar com muita serenidade, falar de propostas. O Brasil está precisando de proposta, tranquilidade", afirmou ele, durante chegada a um ato em São Paulo sobre educação, ciência e tecnologia.