Sobre livros e escritores 

O Vox Urbe continua firme com suas palestras e oficinas. Nesta sexta, o debate é sobre “Encontros Coletivos”. No sábado é a vez de “Os Poetas de Troia”. O local: Teatro Novelas Curitibanas. Sexta às 19hs e sábado 14:30hs.

A febre do momento

Os papais, mamães e aficionados só querem saber onde tem trocas de figurinhas do Álbum da Copa. O Condor já resolveu teus problemas. Neste sábado as trocas podem ser feitas na loja das Torres. No próximo (27) será a vez da loja da Água Verde. Problema resolvido?

Friozinho chegando!

Pensando nisto e sabendo que nem só de vinas vivem os curitibanos, o Au Au está com um cardápio de sopas e risotos delicioso. Recomendo conferir!

AVALIE