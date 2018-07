Sobre o 6º Festival de Inverno

Da redação

Neste ano o tema do 6º Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba será “Conexão Centro Histórico – Gastronomia, música e afeto” e acontece como u movimento de união dos estabelecimentos e produtores culturais a fim de fortalecer a identidade cultural e musical da região. O festival se fortaleceu ao longo dos anos, construindo uma marca cada ano mais sólida no cenário cultural de Curitiba. As atividades do evento acontecem no Centro Histórico, desde as ruínas de São Francisco até o Paço da Liberdade, com abertura programada na Capela Santa Maria.