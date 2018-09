Socialite cria grupo de WhatsApp em apoio a Alckmin

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e socialite Rosangela Lyra criou um grupo de WhatsApp para ajudar a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência.

"Porque ele é o único que pode nos tirar dessa crise."

Líder do Política Viva e ex-diretora da Dior, Lyra aposta numa arrancada final do tucano, que, apesar de ter o maior tempo de TV e a aliança com o centrão, está em quinto lugar nas pesquisas (pontua 9% no Datafolha).

"Nesta eleição eu acredito em tudo, nada é previsível", afirma a criadora do Canal Geraldo, que em outro grupo de WhatsApp reúne nomes como Eduardo Mufarej, empresário por trás do RenovaBR (movimento que conta com o apoio de Luciano Huck para financiar potenciais candidatos), Richard Back, analista político da XP Investimentos, e Guilherme Setubal, filho da educadora Neca Setubal, que coordenou o programa de governo de Marina Silva em 2014.

Rosangela era mais conhecida por ser a sogra do jogador Kaká (o casamento da filha já se desfez) e liderou um dos movimentos que pediu o impeachment de Dilma Rousseff. Ela se arrependeu depois.