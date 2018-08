Sodiê tira do ar campanha com Wesley Safadão ar após críticas na internet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sodiê Doces decidiu tirar da internet o comercial da marca feito com Wesley Safadão para o Dia dos Pais. A decisão acontece após uma enxurrada de comentários negativos por conta da disputa judicial envolvendo o músico e sua ex-mulher, Mileide Mihaile.

A campanha, de 15 segundos, não pode mais ser encontrada nas redes sociais nem no YouTube. Porém, ela continua a ser veiculada na televisão. De acordo com a assessoria de imprensa da marca, o ato foi feito por haver um movimento nas mídias sociais repudiando a campanha com o cantor.

Tais atos de repúdio resultaram em uma repercussão negativa para ambos os lados. Ainda segundo a assessoria, para proteger o cantor e a reputação da marca, decidiu-se que o melhor era romper com o comercial na internet.

A empresa afirma ainda que o caso já foi resolvido pelo artista e que foi algo que atingiu somente a ele. Ela também reitera que possui engatilhadas campanhas para serem lançadas em breve que contam com Safadão como garoto propaganda. Nada deve mudar, já que, segundo a marca, ele ajudou na expansão pelas regiões Norte e Nordeste.

Já a assessoria de imprensa do cantor relata que o artista também recebeu muitas críticas negativas no início do caso, mas que, após o desabafo e a revelação da posição do cantor, feitos no último sábado (28) na internet, o público entendeu o lado dele.

Na manhã da última sexta, aconteceu na 12ª Vara de Família, em Fortaleza, capital do Ceará, a audiência da revisão na forma de pagamento da pensão para o filho do casal, de sete anos. Segundo nota da assessoria de imprensa de Safadão, "ficou acordado que o valor já pago mensalmente desde 2015, de forma não regulamentada, a partir desta data, seria oficializado e homologado pela juíza em prol do filho".

A nota segue relatando que "em respeito ao ilustre promotor da Vara e à meritíssima juíza, Wesley se resguarda a não divulgar os termos acordados no processo". E encerra com uma declaração de Safadão: "Quero preservar a integridade emocional do meu filho e, nesse momento, só desejo que a paz volte a reinar".