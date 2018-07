Sol predomina no Paraná e calor está em alta. Veja a previsão dos próximos dias

Da Redação Bem Paraná com sites

Deste o começo da tarde desta quinta-feira (26) o sol predomina sobre a maioria das regiões paranaenses. No Norte as temperaturas aproximam-se dos 28 ºC, assim como no Norte Velho e no Oeste. Em Curitiba o sol aparece entre poucas nuvens e faz 23,9ºC no meio da tarde.

Na sexta-feira (27) as condições não mudam, e deve fazer calor no interior. No sábado (28) o tempo pode ficar encoberto nas regiões do Estado.

Entre o Centro-Sul do Paraguai ao norte/noroeste do Rio Grande do Sul a nebulosidade presente é composta, em sua maioria, de nuvens altas. As áreas chuvosas estão concentradas, no momento, na região sul do Rio Grande do Sul.