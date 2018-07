Solange relembra 13 anos sem pensão de Waguinho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Famosa por ter participado do quadro "Banheira do Gugu", a modelo Solange Gomes relembrou em sua conta do Instagram os 13 anos que ficou sem receber pensão a alimentícia da filha, Stephanie, por parte do cantor e pastor Waguinho, ex-integrante do grupo de pagode Os Morenos.

Respondendo a um questionamento de um seguidor, que perguntou como ela conseguiu criá-la sem o auxílio financeiro, ela afirmou que recebia apenas quando Waguinho era preso por falta de pagamento e obrigado judicialmente a cumprir a decisão.

"Hoje ele está pagando. Criei com meus trabalhos esporádicos, ajuda da minha mãe e do meu ex-marido", escreveu Solange Gomes.

RELEMBRE O CASO

Waguinho, que virou pastor, teve a prisão decretada por não pagar pensão alimentícia à filha em maio de 2013. A decisão foi decretada pela juíza Daniela Brandão Ferreira, da 11ª Vara de Família do Rio de Janeiro. No mês seguinte, ambas as partes firmaram um acordo judicial para o pagamento.

A advogada de Solange, Rosana Aparecida, contou que Waguinho nunca pagou pensão ao longo dos 13 anos de Stephanie. "Ele só faz o pagamento da escola da filha e isso de alguns anos para cá. A Solange na verdade só recorreu à Justiça quando teve necessidade", explicou.

Ao UOL a assessora de Waguinho contou que o pastor tinha renda mensal de R$ 10 mil, dividida entre os cinco filhos; "Ele não tem condições de pagar oito salários mínimos a Stephanie", informou a assessora os representantes do cantor na época.

Em 2004, Waguinho chegou a passar cinco dias na prisão pelo mesmo problema envolvendo a pensão da filha. Ele foi solto após pagar R$ 15 mil.