Solar do Rosário  oferece cursos de Mosaico e Escultura; inscrições estão abertas

Da redação

As artes plásticas ganham destaque em dois cursos do Solar do Rosário: Mosaico e Escultura. O Ateliê Permanente de Escultura e a Oficina de Mosaico têm aulas semanais no segundo semestre, ensinando diferentes técnicas para criação de peças artísticas.

A Oficina de Mosaico é ministrada pela professora Solange Lenioski Chadai, com noções básicas e avançadas desta arte. São apresentados materiais, métodos de execução e variadas técnicas.O curso acontece às terças-feiras das 9 às 12 horas.

A artista visual Ivane Carneiro comanda o Ateliê Permanente de Escultura. Ela apresenta práticas escultóricas tradicionais como modelagem, esculpido, construções e agregações, desde a composição a estruturação das formas. Entre os materiais que Ivane ensina o aluno a trabalhar, estão argila, gesso, pedras, concreto celular, cimento, mistura resistente de terras e argila. As aulas são às quartas-feiras, das 9 às 12 horas.



Solar do Rosário

Oficina de Mosaico

Data e horário: terças-feiras, das 9h às 12h.

Mensalidade: R$ 179

Ateliê Permanente de Escultura

Data e horário: quartas-feiras, das 9h às 12h.

Mensalidade: R$ 215

Endereço: Rua Duque de Caxias, 4

Informações: (41) 3225-6232 | www.solardorosario.com.br