Solari é efetivado como técnico do Real Madrid e assina até 2021

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (13) a efetivação de Santiago Solari como novo treinador da equipe, um dia depois de registrar o contrato do profissional na Real Federação Espanhola de Futebol. O argentino assinou compromisso até 30 de junho de 2021. A informação do tempo de contrato foi confirmada pelo próprio clube, em comunicado publicado no site oficial.

"A junta diretiva do Real Madrid, reunida hoje 13 de novembro, entrou em acordo pelo nome de Santiago Solari como treinador até 30 de junho de 2021", anunciou a diretoria madridista.

A confirmação de Solari ratifica uma mudança de postura do Real Madrid no mercado de treinador. Depois da saída de Julen Lopetegui, o argentino assumiu como interino e conquistou bons resultados.

As quatro vitórias consecutivas –duas pelo Campeonato Espanhol, uma pela Copa do Rei e outra pela Liga dos Campeões– fortaleceram Solari, que foi apoiado por jogadores para assumir definitivamente o Real Madrid.

Desde a semana passada, o argentino se tornou favorito para ser efetivado por engatar uma sequência positiva de resultados. Na última segunda-feira, o Real Madrid registrou o novo contrato na federação espanhola. Menos de 24h depois veio o anúncio do agora novo comandante de Bale, Benzema, Casemiro Marcelo, Vinicius Jr. e companhia.