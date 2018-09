Solenidade lança Virada da Consciência em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a presença do rapper Mano Brown e da escritora Conceição Evaristo, uma solenidade na Faculdade Zumbi dos Palmares lança a Virada da Consciência, nesta quinta-feira (13), em São Paulo, às 10h30.

Inédita na capital paulista, a virada está marcada para acontecer nos dias 18 a 21 de novembro, com a proposta de discutir e festejar a cultura negra. No dia 20 do mesmo mês, é celebrado o Dia da Consciência Negra no Brasil.

Entre as atividades, estarão incluídas competições esportivas, desfile de moda, oficinas de beleza, espetáculos de música e dança, teatro e mostra de arte e cinema.

Também compõem a virada um seminário internacional sobre a inclusão da temática afro-brasileira no currículo escolar, a cerimônia de entrega do troféu Raça Negra, que tem Mano Brown como homenageado neste ano, e a 6ª FlinkSampa (Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra), que homenageia Conceição Evaristo —entre os escritores que participam estão Paulo Lins, Renato Noguera, Martinho da Vila, Geovani Martins, Cristiane Sobral, Paulina Chiziane (Moçambique) e Teresa Cárdenas (Cuba).

O evento acontece em cinco locais principais: Faculdade Zumbi dos Palmares e Centro Esportivo Tietê, Vale do Anhangabaú, Memorial da América Latina, avenida Paulista e Sala São Paulo. Haverá programação também nos CEUs (Centro Educacional Unificado) e nos museus municipais da cidade de São Paulo.