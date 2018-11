Solteira há dois anos, Vitória Strada brinca e diz que está encalhada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Vitória Strada, 22, contou nesta segunda-feira (26) que está solteira há dois anos e nem beijos na boca tem dado nos últimos tempos. "Estou encalhada mesmo. Está bem tensa a minha situação", brincou ela durante participação no Vídeo Show (Globo).

Protagonista da atual novela das seis, "Espelho da Vida" (Globo), Vitória falou sobre coisas que a irritam durante brincadeira com o repórter Matheus Mazzafera, o que inclui pessoas grudentas: "Eu não consigo ter um relacionamento com pessoas que grudam do nada e desgrudam do nada. Sou um pouco racional".

Entre as coisas que irritam a atriz estavam pessoas que roncam, pessoas com mau-hálito e barata na cozinha. Já a demora para responder mensagens e lavar louça são situações que não necessariamente tiram ela do sério. "Eu não estou tendo tempo para nada, então quando estou em casa, fazer coisas de casa me irrita", afirmou.