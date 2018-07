Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora das quadras por lesão, o pivô Joel Embiid voltou a investir em Rihanna. Ele perguntou, via Twitter, se a cantora estava solteira. "Bebê, você está solteira ou não?”, escreveu. A cantora nem se dignou a responder. As tentativas do carismático atleta do Philadelphia 76ers em impressionar a estrela pop vem de muito tempo. Em 2014, quando tinha apenas 21 anos, confessou a Rihanna que tinha um crush por ela. Ouviu o conselho para voltar quando fosse um jogar o All-Star. Embiid conseguiu ser chamado neste ano e nem assim teve chance para um encontro. Agora o pivô está de bobeira fora das quadras porque quebrou o osso orbital esquerdo. Esta gastando o tempo livre em fazer a artista mudar de ideia. Embiid retorna ao basquete somente nos playoffs e vai jogar com uma máscara bem esquisita que fez vários torcedores compararem o jogador com Bane, vilão do Batman.