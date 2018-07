'Somos transparentes', diz Lorena Improta sobre idas e vindas com Léo Santana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lorena Improta foi a convidada da semana do programa de Rafael Cortez no YouTube e falou sobre seu relacionamento de idas e vindas com o cantor Léo Santana. No papo, a ex-bailarina do "Domingão do Faustão" disse que tudo se torna maior pelo fato dos dois serem famosos.

"Somos muito transparentes. Mesmo. Meus fãs são muito intensos, se Léo deixa de curtir uma foto, ou se eu deixo de curtir, ou comentar, as pessoas já ficam: 'Meu Deus, vocês não estão juntos. O que aconteceu?'. E eu falo pra ter calma. É normal. Se eu tivesse com outra pessoa que não fosse da mídia eu iria terminar, voltar, já tive outros relacionamentos e isso acontece com todo mundo. Sou muito verdadeira com as pessoas que me seguem. Não cheguei e falei que terminei pois a gente precisa respirar um pouco e ver como as coisas vão fluir daqui pra frente", explicou ela, que não respondeu quando foi questionada se eles agora estão juntos ou separados.

Sobre seu contato com famosos nos bastidores de programas e apresentações, Lorena conta que já foi maltratada por uma atriz famosa. "Acho que ela não estava em um bom dia e passou por mim batida, não deu um 'bom dia', 'boa tarde', boa noite'", disse a convidada sem revelar o nome da famosa, contando apenas que ela é conhecida por seu talento e temperamento difícil.

Embora tenha trabalhado por dois anos com Fausto Silva, a dançarina afirma que não teve muito contato com o apresentador. "Tive pouco contato com ele, conhecia mais do palco, mas ele sabe da minha vida toda. Acho que a falta do contato é por serem muitas pessoas", falou.