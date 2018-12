Sonda InSight capta som dos ventos de Marte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sonda InSight, que pousou em Marte no começo da última semana, registrou o som do que podemos chamar de ventos marcianos.

Dois sensores bastante sensíveis da nave detectaram as vibrações causadas pelo vento. Essa é a única fase da operação na qual é possível detectar esses chacoalhões na InSight.

Depois, o sismógrafo será apoiado na superfície marciana a fim de estudar as vibrações provenientes do interior do planeta, permitindo obter detalhes de sua composição e dinâmica.

A missão é gerenciada pelo Jet Propulsion Laboratory (JPL), centro em Pasadena (Califórnia) que desenvolve missões não tripuladas para a Nasa, como o jipe-robô Curiosity, última criação a pousar em Marte, em 2012.

O nome InSight é um acrônimo para Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport , ou, em tradução livre, exploração do interior usando investigações sísmica, geodésica e de transporte calor. O lançamento aconteceu em 5 de maio e a sonda levou 7 meses para chegar no planeta vermelho.