Sondado pela Juve, Marcelo fala em rever Cristiano Ronaldo em breve

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral Marcelo postou mensagem emocionada a Cristiano Ronaldo, um dos seus melhores amigos no futebol, que acertou transferência para a Juventus (ITA) na terça-feira (10).

No texto recheado de lembranças sobre o período juntos no Real Madrid (ESP), Marcelo termina com um recado curioso, dizendo que em breve ambos estarão reunidos novamente, sem especificar quando e onde.

"Já já tamo [sic] junto de novo", escreveu Marcelo, sem dar pistas. O lateral esquerdo foi citado pela imprensa italiana nesta quarta-feira (11) como possível reforço da Juventus.

Segundo a emissora italiana Sport Mediaset, Cristiano Ronaldo teria recomendado a aquisição de Marcelo à diretoria do clube italiano.

Já o jornal Corriere della Sera destaca que a Juventus analisa a possibilidade de contratação de Marcelo, cujo valor para compra seria de pelo menos € 40 milhões.

Nesta quarta, Marcelo passou a seguir a Juventus no Instagram.

Oficialmente, Real e Juve não informaram qualquer intenção de um acordo envolvendo o atleta brasileiro.