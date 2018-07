Songs of the Soul no Guairinha

Da redação

O Songs of the Soul ou ‘Canções da Alma’ é um concerto que apresenta música mântrica do compositor e líder pacifista, Sri Chinmoy (1931-2007), teve início em 2008 e já se apresentou por toda a Europa, EUA, Canadá, Ásia e Oceania, sendo essa a primeira vez que vem ao Brasil.

Cantores e instrumentistas internacionais se apresentam, mostrando a força da música meditativa, tanto com instrumentos ocidentais: violoncelo, violão, harpa; como orientais: harmônio indiano, erhu chinês, cítara.

O Songs of the Soul proporciona uma viagem musical profunda, que nos conecta com o poder e a vastidão da melodia de Sri Chinmoy. Melodia já aclamada por gigantes musicais como Ravi Shankar, Leonard Bernstein e Quincy Jones.

“Nós não temos que aprender nenhuma linguagem em particular para nos comunicar com os outros, se pudermos tocar a música da alma. Essa está próxima da meditação, transporta a beleza, a fragrância do silêncio e a mensagem do mundo interior e dos mundos mais elevados.” (Sri Chinmoy)

Serviço:

Songs of the Soul

Onde: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha

Quando: Hoje (11), às 20 horas

Quanto: grátis