Sonhando com o topo, Atlético-MG encara o desespero da Chapecoense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta a Chapecoense neste sábado (6), às 16h, na Arena Condá, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sonhando com as primeiras colocações, o time alvinegro precisa superar o desespero dos catarinenses.

O Atlético começou a rodada cinco pontos atrás da liderança. Faltando 11 jogos para o fim do Brasileiro, a equipe dirigida por Thiago Larghi tem de embalar para rivalizar com os times que estão na ponta.

“A gente quer buscar essa sequência de vitórias. Conseguimos uma vitória importante no último final de semana (5 a 2 sobre o Sport) e, agora, é ir focado para Chapecó e fazer uma excelente partida”, afirmou o lateral Emerson.

O problema é o desfalque de atletas importantes para o confronto em Santa Catarina. O centroavante Ricardo Oliveira, vice-artilheiro do Brasileiro, com 11 gols, e o meio-campista Cazares não poderão atuar por causa de pequenas lesões. O zagueiro Maidana está suspenso. Denílson, Matheus Galdezani e Gabriel serão os substitutos, respectivamente.

Do lado catarinense, a preocupação é com a outra parte da tabela. A Chapecoense foi derrotada em suas duas últimas partidas e ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos, a dois de sair da zona de rebaixamento.

Para enfrentar o Atlético-MG, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o volante Márcio Araújo, contundido. A novidade é a volta de Douglas para formar dupla de zaga com Rafael Thyere.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Douglas, Rafael Thyere, Bruno Pacheco; Elicarlos, Canteros, Doffo, Diego Torres; Leandro Pereira, Victor Andrade. T.: Guto Ferreira

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; José Welison, Matheus Galdezani, Elias, Luan, Chará; Denílson. T.: Thiago Larghi

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 16h deste sábado

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira (SP)