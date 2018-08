Soprano do Teatro de Ópera Estatal de Berlim se apresenta em Curitiba

SMCS

A soprano Adriane Queiroz, que canta no Teatro de Ópera Estatal de Berlim, uma das mais importantes casas de ópera da Europa, vai se apresentar em Curitiba neste fim de semana. O concerto promovido pelo Núcleo de Ópera Comunitário de Curitiba (NOCC), em conjunto com a Camerata UFTPR, vai apresentar o programa Magnificat na Capela Santa Maria, neste sábado (4/8) e domingo (5/8).

A obra sacra Magnificat, de Kim André Arnesen (1980), rege o repertório das apresentações, além da obra-prima de Johann Sebastian Bach (1685-1750), o Concerto para Dois Violinos (BWV 1043), com os solistas Consuelo Froehner e João Alexandre Stein.

O concerto que acontece na Capela Santa Maria, nos dias 4 e 5 de agosto, custa R$ 20 e R$ 10 a meia entrada. A última apresentação, no campus Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, dia 9 de agosto, será gratuito. As três apresentações serão às 20h30.

Núcleo de Ópera

O Núcleo de Ópera Comunitário de Curitiba (NOCC) foi criado e idealizado pelo maestro Ivan Moraes. Segundo Moraes, o concerto com a soprano é uma oportunidade única para os músicos do coro e da orquestra interagirem com uma artista de alto nível.

“O que servirá como elemento de ligação entre os músicos amadores e os solistas profissionais é o amor que todos têm pela música e o prazer em compartilhar isto com o público curitibano”, disse o maestro Enaldo Antônio, da Camerata UTFPR.

Soprano

Adriane Queiroz é uma cantora de fama internacional de uma das mais importantes casas de ópera europeias, o Teatro de Ópera Estatal de Berlim para onde foi contratada pelo Maestro Daniel Barenboim.

Nascida em Belém do Pará, Adriane sonhou alto e através da música construiu uma carreira sólida de sucesso internacional. Assim como a soprano, muitos talentos são descobertos nos projetos comunitários como os que dividirão o palco com ela, explica Adriane.

“Talentos existem aos montes e precisam ser lapidados por pessoas que possam orienta-los. A arte vai morrer se não tiver uma juventude que tenha amor por ela, por isso nosso trabalho de formiguinha é tão importante”, disse.

A programação é feita pela Fundação Cultural de Curitiba, o Instituto de Arte e Cultura e Curitiba e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Serviço: Núcleo de Ópera Comunitário de Curitiba, Camerata Universidade Tecnológica Federal do Paraná e soprano Adriane Queiroz



Datas: Sábado e domingo, 4 e 5 de agosto

Horário: 20h30

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 273

Ingressos: R$ 20 e meia-entrada R$ 10



Data: Quinta-feira, 9 de agosto

Horário: 20h30

Local: Campus Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Endereço: R. Dep. Heitor Alencar Furtado, 5000, Campina do Siqueira

Entrada gratuita