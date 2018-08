Sopro5 Quinteto retoma apresentações com o programa 'Suíte Brasileira'

Redação Bem Paraná com assessoria

No dia 14 de agosto, o Sopro5 Quinteto retoma a sua Temporada 2018, no Teatro Cleon Jacques, às 19h30, para apresentar o programa “Suíte Brasileira”, com obras dos compositores Radamés Gnatalli, Liduino Pitombeira, Lorenzo Fernandez e Júlio Medaglia inspiradas na forma musical “suíte”.



Originada na Idade Média, mas atingindo seu apogeu no período barroco, a suíte é uma forma de composição musical que consiste em um conjunto de movimentos instrumentais tocados sem interrupções. Dentro desse estilo estão grandes compositores, como Bach e Kuhnau. No Brasil, podemos citar como exemplos algumas obras de Villa-Lobos.



Marcelo Oliveira, clarinetista do Sopro5 Quinteto, explica que a escolha dos compositores para a apresentação foi feita a partir da necessidade de propagar o estilo. “Optamos por essas obras brasileiras porque se trata de um repertório que ainda não é tão amplo no nosso país”, conta.



A Temporada 2018 do Sopro5 Quinteto integra o Circuito Cultural Ademilar, uma iniciativa que apoia cerca de 20 projetos de música, arte, teatro e dança em Curitiba. Os concertos foram viabilizados via Lei do Mecenato Municipal pela Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, uma das maiores incentivadoras da cultura local.



A Temporada 2018 contou até o momento com quatro apresentações. Além do concerto de agosto, serão realizados outros dois este ano: “Sopro5 em Concerto”, no dia 23 de outubro, e “Villalobiando”, em 27 de novembro.



O grupo

Formado por cinco músicos, o Sopro5 Quinteto é composto pelos instrumentos fagote, trompa, clarinete, oboé e flauta. Em suas apresentações, o grupo dá atenção especial à divulgação da música brasileira e, neste ano, realiza uma temporada inédita de concertos, com um repertório variado, que dialoga com vários estilos.



Segundo Marcelo Oliveira, as apresentações servem para estimular o interesse da população por músicas de câmara. “O circuito de música de câmara é muito limitado em Curitiba – em geral, ele acontece em âmbito fechado. Não há uma programação desse tipo em teatros mais afastados do centro ou fora do ambiente acadêmico. Portanto, nós agimos para promover um ciclo alternativo desse estilo na cidade”, afirma.



Serviço:

Concerto Suíte Brasileira

Data: 14/8

Horário: 19h30

Local: Teatro Cleon Jacques – Parque São Lourenço

Rua Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço

Ingressos: R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada