Sopros, Tambores e Arlequins tem participação do músico Carlos Malta

Com participação e direção musical do percussionista carioca Carlos Malta, a flautista Marcela Zanette e a Fantástica Cia de Teatro apresentam o espetáculo Sopros, Tambores e Arlequins. As apresentações acontecem no sábado (18/8), às 12h, no Conservatório de MPB de Curitiba, e domingo (19/8), às 15h, no Circo da Cidade Zé Priguiça. A entrada é gratuita para os dois dias de espetáculo.

O espetáculo para crianças e adultos conta a história de Marcelita Colombina Flores, uma jovem colombina cheia de talentos e sonhos, mas com pouco ou nenhum espaço para trazê-los a público e expressá-los. O show proporciona ao público um mergulho no universo instrumental e lúdico com inserções teatrais e circenses de Fábio Salgueiro e Marina Prado. Músicos curitibanos também participam do espetáculo, como Daniel Miranda (clarinete e saxofone), Sérgio Coelho (trombone), Audryn Souza (trompete), Bruno Brandalise (tuba), Ary Giordani (acordeon), Carlos Ferraz (percussão) e Dênis Mariano (bateria).

No repertório, sob a direção musical do músico convidado, Carlos Malta, composições de integrantes do grupo e alguns clássicos da música popular brasileira. Marcela Zanette, Julião Boêmio, Carlos Ferraz, Sérgio Coelho, Pixinguinha e Noel Rosa são alguns dos compositores escolhidos para o Programa.

Serviço: Sopros, Tambores e Arlequins

Data: sábado (18/8), às 12h

Local: Conservatório de MPB de Curitiba (Rua Mateus Leme, 66, São Francisco)

Data: domingo (19/8), às 15h

Local: Circo da Cidade Zé Preguiça (Rua Benedicto Siqueira Branco, s/nº, Alto Boqueirão)

Entrada gratuita