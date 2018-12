Sorocaba tem dois mulheres mortas no final de semana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas mulheres, de 17 e 44 anos, foram mortas a facadas em Sorocaba (99 km de SP) no sábado. Os crimes, ocorridos separadamente, são investigados como feminicídio, quando a vítima é morta pela fato de ser mulher.

Um suspeito foi preso em flagrante e o outro foi solto por conta da lei eleitoral, pois se entregou à polícia no dia seguinte ao crime.

Segundo a Polícia Civil, no caso mais recente, a adolescente Geovanna Crislaine Soares da Silva, 17 anos, foi encontrada morta, por volta das 22h30, ao lado do carro do namorado, um ajudante geral de 21 anos, na zona rural da cidade.

A jovem estava com ferimentos no abdome e pescoço, segundo registros policiais. O namorado dela admitiu o crime, que teria ocorrido pelo fato de a vítima não ter deixado o acusado ver o conteúdo do celular da jovem assassinada.

OUTRO CASO

Por volta das 2h de sábado, a empresária Gleide Querino de Oliveira Moncayo, 44, foi esfaqueada pelo marido, um vendedor de 60 anos, na frente da filha do casal, de 9 anos, dentro da casa da vítima, na Vila Raszl.

Vizinhos ouviram os gritos da criança, segundo a polícia, e chamaram socorro, mas a vítima morreu antes.

Duas facas foram apreendidos no local do crime, que teria ocorrido pelo fato de o vendedor não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, segundo relatado por ele à polícia.