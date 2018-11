Sorveteria Ben&Jerry's tem cardápio inspirado em Queen

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o dia 1º de novembro, os frequentadores de todas as sorveterias Ben&Jerry's do Brasil puderam conferir um novo cardápio, inspirado na banda Queen. A novidade acompanha o lançamento do filme "Bohemian Rhapsody", que está nos cinemas desde 24 de outubro.

"Mergulhamos de cabeça na história, nos personagens e nas músicas do filme. Já havíamos pensado em diversos nomes divertidos para nossos sabores, até que a nossa agência deu a ideia de fazermos um cardápio exclusivo, que chamamos de We are the flavors", conta André Lopes, Diretor de Marca e Negócios da Ben&Jerry's no Brasil.

O cardápio especial possui seis sabores de sorvete e um sundae. Cinco desses sabores já existiam na loja e foram renomeados: Some brownie to Love é o antigo Chocolate Fudge Brownie, e Another One bites the dough é o double Doughlicius. O queridinho, Chocolate Chip cookie dough, foi renomeado para Dough Stop Me now.

O novo sabor, We Will We Will Choc You, foi lançado especialmente para a homenagem e trata-se de um sorvete de chocolate maltado com cookies trufados e marshmallow. Ele serve como base do sundae especial, o Lazing on a Sundae Afternoon, que tem duas bolas do We Will Choc You, com marshmallow, calda de chocolate e cookies. Após o filme, os nomes originais voltam ao cardápio.

Os sabores procuram explorar as sensações de cada música da banda, já que a intenção, segundo Lopes, foi produzir algo que alcançasse todas as pessoas, independente se assistiram ao filme ou não. Para isso, o time da sorveteria e sua agência passaram algum tempo escutando e estudando as músicas.

"Sempre usamos nossos sorvetes para contar histórias ou prestar homenagens", conta Lopes, dando o exemplo do sabor Cherry Garcia, criado em homenagem a Jerry Garcia, o guitarrista da banda Grateful Dead.

Além dos sorvetes, a marca promove até 30 de novembro, na loja da rua Oscar Freire, em São Paulo, uma exposição das réplicas de figurinos usados por Freddie Mercury em shows e apresentações clássicas.

"Queremos conectar cada vez mais nossa marca com o mundo do entretenimento, criando experiências inéditas como essa", diz Lopes. "Já estamos de olho no que a indústria do entretenimento trará em 2019 e como podemos trazer o nosso sorvete para essa cena.