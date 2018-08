SOS Mata Atlântica abre Centro de Experimentos Florestais para visitação

A Fundação SOS Mata Atlântica realiza no próximo sábado (11), das 9h às 12h, a segunda edição do Porteira Aberta em 2018. O evento abre o Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica – HEINEKEN Brasil, em Itu (SP), para visitação e realização de trilha, visita a um jardim sensorial e ao viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica. Os participantes ainda conhecerão um pouco mais do trabalho da ONG e seus projetos. Na área hoje funciona a base de restauração florestal da SOS Mata Atlântica, com capacidade de produção de 750 mil mudas por ano – de mais de 100 espécies nativas. Além disso, são realizadas ações de educação ambiental e capacitação técnica em parceria com universidades. Anteriormente, o local abrigava uma fazenda de café que teve sua área restaurada pela ONG. Mais informações link: https://goo.gl/xx2cGP

Lobo-marinho aparece o Porto de Paranaguá

Um filhote de lobo-marinho-subantartico escolheu o cais do Porto de Paranaguá para descansar . O animal chamou a atenção dos funcionários da Administração do Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) que assim que viram o lobo-marinho, na noite do dia 30 de julho, imediatamente informaram os órgãos ambientais e entidades que atuam na conservação de animais marinhos. Equipes de biólogos da Diretoria de Meio Ambiente da Appa acompanharam a permanência do visitante no cais até a manhã do dia 01 de agosto. Cerca de 24 horas depois, o lobo-marinho chegou até a praia, quando foi encontrado por pesquisadores do Centro e Estudos do Mar (CEM). O lobo- marinho alimenta-se de peixes e crustáceos, podendo pesar entre 50 e 160 kg e atingir dois metros de comprimento.

Passeio Público terá áreas revitalizadas

Em um mês, mais uma área do Passeio Público estará revitalizada e à disposição da população. A ponte pênsil será a próxima estrutura a receber intervenções da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.