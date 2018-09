'Sou a Ana Maria Braga dos esportes', brinca Luciano Amaral, o eterno Lucas Silva e Silva

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Alô? Alô? Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do diário de bordo de Lucas Silva e Silva diretamente do mundo da lua", dizia Luciano Amaral, 39, aos dez anos de idade no programa "Mundo da Lua", que passou na TV Cultura entre 1991 e 1992.

Adulto, Luciano agora vive no mundo da bola. O eterno Lucas Silva e Silva estreou na última segunda (10) um programa ao vivo sobre esportes na ESPN, o "ESPN Bom Dia", que vai ao ar de segunda a sexta das 9h às 12h.

"Sou a Ana Maria Braga dos esportes", brinca. Ele explica que o programa funciona como uma revista e o conteúdo é feito de debates sobre futebol e outros esportes, além de notícias e participação do público pelas redes sociais.

Torcedor do São Paulo, Luciano está ansioso para trabalhar com mais uma paixão na televisão. "Sempre foi um hobby, eu era audiência dos programas de esportes e agora estou apresentando um. É bastante responsabilidade", diz.

Nascido em Pindamonhangaba (a 156 km de São Paulo), a carreira de Luciano começou cedo. Aos seis anos foi estrela de uma propaganda do Vick Vaporub nos anos 1980. Em 1990, fez o teste para o "Mundo da Lua" e, quatro anos depois, interpretou Pedro, em "Castelo Rá-Tim-Bum", outra atração da TV Cultura.

"Tenho muito orgulho desses personagens, são produtos que fizeram parte da história da televisão brasileira, praticamente não existe mais nenhuma produção grande desse tipo", afirma.

Por ter feito parte de dois programas que marcaram gerações, sua relação com os fãs é diferente da de outros artistas. "As pessoas têm uma relação comigo que é praticamente de primos. Só que são primos que você não vê há dez anos, elas acham que eu tenho que abraçar e beijar como se fosse família, mas eu não conheço todo mundo que me conhece.".

Apesar disso, Luciano gosta de dar atenção a quem pede foto ou autógrafo. "Acho muito legal. Todo mundo pode me chamar de Lucas ou de Pedro, eles fazem parte da minha vida e sempre vão fazer." Para ele, o importante sempre foi impactar o público de forma positiva. "Quero divertir as pessoas. Nós não temos noção do quanto mexemos com a vida delas quando trabalhamos na televisão e na internet."

Por fazer parte de programas infantis de grande sucesso, sua própria infância foi marcada por viagens, videogame, futebol na rua e passeios de bicicleta com os primos. No recreio, outras crianças pediam para tirar foto, mas nada disso o afetou. Com relação à televisão, ele gostava de desenhos, como "Caverna do Dragão" e "Comandos em Ação", e dos "Trapalhões".

Paixão por videogame Luciano passou da atuação para a apresentação em 1997, quando estreou no programa Turma da Cultura. A partir de então, nos anos 2000, fez carreira à frente de atrações sobre videogame. Por isso, além de esportes, "ESPN Bom Dia" terá espaço para conversas sobre consoles e controles.

A paixão de criança acabou se tornando profissão e hoje, para ele, videogame não é mais considerado assunto infantil. "Quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente queria mostrar que não era só coisa de criança. Demorou 20 anos para as pessoas terem essa noção, hoje é um negócio, está em outro patamar."

Entre seus games favoritos, estão clássicos como Super Mario World, Street Fighter 3, jogos da série Zelda, além dos de tiro, como Battlefield. Sua expectativa está grande para o Red Dead Redemption 2, que será lançado no fim do ano.

Durante a Game XP, evento sobre videogames que aconteceu no início de setembro no Rio, Luciano comentou e apresentou algumas competições de e-sports e aproveitou para testar algumas novidades que estavam disponíveis para o público conhecer.

"Gostei do novo do Homem-Aranha, é muito bom! O Brasil tem uma ligação com heróis muito grande, quando junta videogame com herói, faz muito sucesso", opina. Para ele, um dia as pessoas ainda vão encarar os e-sports como de fato são os esportes.

"Acho que demora um pouco, mas vai acontecer. As pessoas têm paixão por times de futebol, de basquete, de futebol americano, e já estão mais dentro desse universo dos games, já conseguem torcer por times também", avalia Luciano.

Ele diz ter noção da responsabilidade que carrega na televisão e, por isso, gosta de fazer parte do processo de produção dos programas que lidera. "Sou muito focado no conteúdo. Seria uma afronta às coisas boas que eu fiz pensar de maneira diferente."

Para o apresentador da ESPN, esse é um dos melhores momentos de sua carreira, apesar dos tempos áureos da fama terem ficado para trás. "'Mundo da Lua' e o 'Castelo' fora momentos únicos, mas eu não tinha noção do que estava fazendo e de como aquilo impactava as pessoas. Hoje, eu posso não impactar tanta gente, mas tenho controle do que faço e estou fazendo algo que amo."