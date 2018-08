'Sou uma noiva que faz tudo de pertinho', diz Camila Queiroz

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camila Queiroz, 25, falou sobre os preparativos para sua cerimônia de casamento com Klebber Toledo, 32. Eles já se casaram no civil, mas a cerimônia religiosa vai acontecer neste mês em Jericoacoara, no Ceará. O lugar foi escolhido por ter sido o destino da segunda viagem do casal.

"Ainda estou correndo atrás de tudo. Sou uma noiva que está fazendo tudo de pertinho. Então, é trabalhoso. É muito detalhe", afirmou a atriz durante participação no programa Altas Horas (Globo) no sábado (4) passado.

Bariloche, na Argentina, foi a primeira cidade para a qual eles foram juntos, mas por questões de logística, não foi uma opção. O casamento será para cerca de 300 convidados. "Acho que toda noiva passa por isso. Sobra muita coisa de última hora, ainda mais quando a gente está trabalhando. Mas vai dar tudo certo", disse Camila.

Os atores ficaram noivos em junho de 2017. Eles se conheceram durante as gravações da novela "Eta Mundo Bão", em 2015, estão juntos desde 2016.