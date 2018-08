'Sou virgem até hoje, nunca tive um homem', diz Pepê, da dupla com Neném

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - A cantora Pepê, 43, da dupla Pepê e Neném, disse ser "virgem de homem". Elas falaram sobre sexualidade durante o programa Superpop, da Rede TV!, na noite desta quarta (8).

"Podem julgar. Eu tenho 43 anos e sou virgem até hoje. Nunca tive um homem porque não quero, não é o que eu gosto", disse neném, acrescentando que desde os onze anos tinha consciência de suas preferências sexuais.

Neném acrescentou que, para a irmã, foi mais difícil aceitar a homossexualidade. "Eu sempre fui mais tímida, achando que as pessoas fossem criticar a gente. Por ela, eu já teria falado a muito tempo", completou Pepê.

As irmãs ficaram conhecidas no começo dos anos 2000, com o lançamento dos hits "Mania de Você" e "Nada me Faz Esquecer". Elas assumiram a homossexualidade publicamente durante uma entrevista ao programa De Frente com Gabi (SBT), em 2012.

Nos últimos meses, viraram assunto por publicarem um vídeo apoiando o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

Elas contam que, antes de falar abertamente sobre sua sexualidade, eram constantemente questionadas sobre os "namoradinhos". "A gente ficava sem graça, até gaguejava. Eu me sentia mal, me sentia muito mal", disse Neném.

Pepê e Neném disseram também ter sofrido preconceito na época e acreditam que as pessoas estejam com a "cabeça mais aberta" nos dias de hoje. Elas relataram que tiveram um show cancelado após se revelarem lésbicas.

"Estava tudo combinado para o show. (...) Fomos ao programa, faltando dez dias para a apresentação, o contratante nos ligou e disse: 'Nossa, não sabia que vocês eram gays. Não quero mais.'"

Depois de 2012, a dupla passou a usar roupas masculinas. Questionadas pela apresentadora Luciana Gimenez sobre a mudança para o visual "menininha" nos últimos meses, elas disseram se tratar de uma questão de gosto e escolha.

"Tem mulheres que são lésbicas e gostam de se vestir como homem. No começo a gente se vestia assim. Mas roupa não diz nada, o que importa é o caráter, o que cada um é", disse Neném. "Agora a gente está mais luz. Todo mundo comenta que estamos muito bonitas. Gostei muito desse visual", completou Pepê.