SP libera trânsito na Paulista e no Minhocão neste domingo de eleição

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista contará com um esquema especial no trânsito neste domingo (28) por causa da realização do segundo turno das eleições.

Entre as principais alterações está a liberação do elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, que ficará aberto para o tráfego de veículos das 7h às 18h.

Segundo a prefeitura, a avenida Paulista não será aberta aos pedestres, como costuma acontecer aos domingos, assim como outras vias que fazem parte do programa Ruas Abertas.

A medida atende um pedido do Tribunal Regional Eleitoral para facilitar o acesso aos locais de votação.

Além disso, o estacionamento estará liberado no domingo em vagas com placa de proibido estacionar, com exceção de corredores e faixas exclusivas de ônibus e das vias de trânsito rápido.

A Zona Azul funcionará normalmente no Mercado da Cantareira, no parque da Aclimação, na praça Charles Miller e no parque do Ibirapuera.

VEJA RUAS E AVENIDAS QUE ESTARÃO ABERTAS NO DOMINGO:

Avenida Paulista

Rua Cássio de Almeida

Rua Professor Onésimo Silveira

Rua Medeiros de Albuquerque

Rua Terezinha do Prado Oliveira

Avenida Vereador Abel Ferreira

Avenida Luiz Gushiken

Avenida Sumaré

Rua São Luiz Gonzaga

Rua Monte Camberela

Rua Aída

Avenida José da Natividade Saldanha

Avenida Milene Elias

Avenida Kohun Takara

Rua Benedito Galvão