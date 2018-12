SP tem queda recorde de roubos e despedida emocionada de secretário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou em novembro a redução de praticamente todos os indicadores de violência computados pela polícia e conseguiu, entre eles, a menor quantidade de roubos a banco da história: um caso.

Os dados foram apresentados na tarde desta sexta-feira (21) pelo secretário Mágino Alves Barbosa Filho, que se emocionou ao falar da despedida dele do comando da Secretaria Segurança Pública.

O cargo será ocupado pelo general João Camilo Pires de Campos, escolhido pelo governador eleito João Doria (PSDB) para comandar as polícias (Militar, Civil e Científica) a partir de 1º de janeiro.

De acordo com os dados apresentados pelo secretário, a redução do número de roubos a banco no mês passado representa uma queda de 86% em comparação a novembro de 2017, quando foram registrados sete casos.

Os homicídios dolosos (intencionais) também tiveram queda de 12,6% em novembro, em relação a igual período de 2017, passando de 294 vítimas para 257. Foi a 12º queda seguida nos registros de homicídios, levando a taxa de mortes por grupo de 100 mil para 7,2.

Já os estupros caíram 12,3%, indo de 1.051 casos em novembro de 2017 para 922 registros no mês passado.

O estado também registrou nova queda nos roubos de carga. Foi a 15ª vez seguida. Desta vez, a redução foi de 16,2%: foram de 829 registros em novembro do ano passado para 695 em novembro de 2018.

Barbosa Filho está à frente da pasta desde maio de 2016. Assumiu o cargo com a saída do então secretário Alexandre de Moraes (hoje ministro do STF), do qual ele era adjunto desde janeiro de 2015.

Logo após a assumir a pasta, ele assistiu o crescimento dos crimes patrimoniais, em especial os roubos de carga que tiveram uma sequência de 15 meses de alta, atingindo níveis recordes no final de 2016, como em dezembro daquele ano com 1.076 registros.

COMANDO

Segundo o secretário, o momento da "virada" de sua gestão foi quando houve a troca do comando da Polícia Militar, com o coronel Nivaldo Restivo substituindo Ricardo Gambaroni.

Para ele, a operação implantada por Restivo, batizada de 100 dias, foi eficaz na redução dos indicadores dos crimes patrimoniais.

"Foi o momento da virada, e nós começamos a ter novamente a queda dos indicadores criminais", afirmou.

Barbosa Filho disse que a redução mais importante para ele foi a da taxa de homicídios. O secretário também disse desejar muito êxito ao seu sucessor.

Doria manterá o comandante da PM, Marcelo Vieira Salles, indicou para secretário-executivo da Polícia Civil Youssef Abou Chahin (na pasta da Segurança) e, também, indicou o coronel Restivo como secretário da Administração Penitenciária.

"Eu fico satisfeito. De certa forma, é um reconhecimento do trabalho que nós realizamos aí ao longo dessa gestão. E eu espero, com toda sinceridade, que o general Campos tenha o máximo de sucesso na condução da secretaria da segurança pública", disse.

"Sem falsa modéstia, meu sentimento é de dever cumprido", afirmou.

Barbosa Filho emocionou-se no final da apresentação dos dados quando se dirigiu aos jornalistas para agradecer o convívio respeitoso ao longo de sua gestão.

"Eu tenho enorme respeito ao trabalho da imprensa. Compreendo o trabalho da imprensa, embora às vezes você não seja compreendido pela imprensa, ou a imprensa não queira te compreender. Mas, eu agradeço às críticas construtivas que foram feitas. Agradeço esse momento que tivemos que durou aí quase três anos", disse com os olhos marejados. Sua equipe também se emocionou.