SP terá domingo de sol, mas semana terá queda de temperatura e chuva

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma temporada com muito sol e tempo seco, a semana deve começar com chuva na capital paulista. De acordo com o Climatempo, uma chuva leve pode cair já neste domingo à noite. Na segunda (30), a previsão é de tempo nublado e instável, e chove a qualquer hora do dia. Os termômetros não devem ultrapassar os 25º C.

A expectativa é de que a mudança, resultado de uma frente fria que passa pelo litoral do Sudeste, traga alívio ao problema da baixa umidade enfrentada nos últimos meses pelos paulistanos -neste fim de semana, os níveis esperados são de menos de 30%, considerado estado de atenção e prejudicial à saúde.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que choveu pela última vez em São Paulo entre os dias 13 e 14 de junho. Na ocasião, chuviscou na região da estação Mirante Santana, na zona norte, e o pluviométrico marcou 0,2 mm.

A meteorologista Josélia Pegorim diz já são 42 dias consecutivos sem chuva. "Nos últimos quatro meses houve registro de alguma precipitação em apenas 13 dias, que resultaram num acumulado de 51,5 mm. Essa quantidade representa 20% da chuva que poderia cair de abril a julho."

Na terça (31), haverá nova queda nas temperaturas, que não passam dos 19º C.

Apesar da previsão de chuva, o fim de semana ainda terá sol e tempo seco. Para quem quiser aproveitar o domingo na capital paulista, algumas dicas ajudam a amenizar os sintomas da secura. O calor e o dia de folga do trabalho são uma boa combinação para a prática de atividades externas, mas a falta de cuidados trazem complicações à saúde.

Segundo o pneumologista Alexandre Kawassaki, com o clima seco a poluição fica mais tempo no ar e as essas micropartículas conseguem chegar até as regiões mais profundas do pulmão, o que geram mais crises. A qualidade do ar fica muito ruim.

Para o médico, a hidratação é essencial. "Não dá para dizer que resolva, mas manter um umidificador em casa pode ajudar. A proteção solar também é importante", afirmou.

De acordo com a dermatologista Michelle de Lima Ourives Palmiro, com a baixa umidade a taxa de Pate (Perda de Água para o Meio Ambiente) aumenta, o que gera desidratação na pele. Sem alguns cuidados extras, a pele pode apresentar fissuras, vermelhidão, dermatites e até pequenos sangramentos.

Como as mucosas ficam mais secas, os sangramentos são mais frequentes. Outro problema comum é a irritação nos olhos. Quem estiver sentindo incômodo, como narinas ressecadas, pode recorrer a procedimentos de inalação. Para manter o ambiente úmido é possível utilizar toalhas molhadas, recipientes com água ou umidificadores.

"Isso tudo pode piorar quando a temperatura aumenta, pois transpiramos mais e desidratamos ainda mais a pele que já está desidratada e sensibilizada pela baixa umidade", disse.

Segundo Michelle, é preciso hidratar a pele toda, incluindo os lábios. Além disso, é preciso consumir pelo menos dois litros de água. O protetor solar é um item indispensável, que precisa ser utilizado diariamente. A dermatologista diz que os óleos de banho também ajudam neste clima.

Alimentos ricos em vitamina C (morando, laranja, mexerica, limão e cereja), vitamina E (castanha, nozes e amêndoas), selênio e soja impedem o ressecamento do corpo. Outro cuidado é evitar banhos muito quentes, que tiram parte da proteção natural da pele.

Para o nutrólogo Alisson Rodrigues, nos dias quentes e secos é melhor priorizar o consumo de alimentos mais leves, como frutas e verduras. "É recomendável consumir grelhados, carboidratos complexos como o arroz integral, e se hidratar bastante com sucos de frutas e água de coco".

Rodrigues diz que pessoas que praticam atividades físicas têm que redobrar a atenção com a reposição de líquidos, porque possuem maior facilidade de desidratação. Mal-estar e dor de cabeça são alguns dos sintomas da falta de hidratação no calor.

A exposição ao sol deve ser evitada no horário das 10 às 16h. Apesar disso, mesmo quem praticar atividade ao ar livre entre 7h e 10h, e após às 16h, também precisa utilizar o protetor solar.

Queda de temperatura Com a previsão de queda das temperaturas para a próxima semana, os prejuízos à saúde não param. Para Alexandre Kawassaki, as mudanças bruscas de temperatura faz com que o organismo tenha um choque, já que precisaria de um tempo para se reajustar.

O médico diz que neste caso não são causados apenas os problemas de pulmão, mas há maior incidência de problemas cardiovasculares e mais internações por infarto.

"As variações de temperatura são difíceis de resolver, mas o que podemos fazer é sugerir pessoas que têm doenças crônicas redobrem a atenção e não esqueçam de tomar suas medicações", explicou.

Kawassaki também afirmou que no caso das mudanças bruscas de temperatura, as pessoas tomem cuidado para se agasalhar bem quando necessário e também não passar calor demais quando esquentar. "É importante respeitar a condição do clima. Usar cobertor quando estiver calor, por exemplo, desidrata", disse.