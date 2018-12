SP terá rodízio suspenso até dia 20; veja o que fecha no feriado e horário para viajar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos será suspenso ao longo dos seis dias de final de semana prolongado que começa nesta quinta-feira (15) e vai até a próxima terça-feira (20). Durante todos os dias será liberada a circulação de carros e caminhões com qualquer final de placa.

O trânsito de caminhões nas áreas sob restrição estará permitido nos feriados da proclamação da República, nesta quinta, e da Consciência Negra, na terça-feira.

Cerca de 3 milhões de veículos deverão deixar a capital, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que regula as rodovias estaduais. Já a empresa que administra os terminais de ônibus calcula que 150 mil pessoas devem embarcar rumo interior e litoral entre esta quarta-feira (14) e quinta-feira.

O pior horário para pegar as estradas para o litoral norte, Rio-Santos, Oswaldo Cruz e Mogi-Bertioga nesta quarta-feira é entre às 18h e 00h.

O trecho de serra da rodovia dos Tamoios, que estava interditado, foi liberado após mais de 90 horas. A interdição ocorreu após alerta de riscos devido às fortes chuvas. Já com o bloqueio, houve queda de 23 barreiras -ninguém se feriu.

O trecho da Tamoios, no entanto, ainda está sem iluminação. Mesmo assim, cerca de 187 mil veículos devem trafegar pela rodovia durante o feriado. O horário de pico é entre 14h e 20h, segundo a concessionária que administra a pista.

Se o destino for o litoral sul, pela Anchieta ou Imigrantes, o horário de maior tráfego também começa às 14h desta quarta-feira e vai até 00h. Na quinta, o fluxo de carros deve aumentar na rodovia entre 6h e 17h.

Nas estradas que levam para o interior paulista, está previsto o engarrafamento a partir das 15h. A Fernão Dias e a Régios Bittencourt esperam que o tráfego só diminua após às 22h. Já as pistas da Anhanguera, Bandeirantes, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Castello Branco, Raposo Tavares e Dutra devem estar livres mais cedo, por volta das 20h.

O funcionamento dos serviços também vai variar neste feriadão prolongado. O Poupatempo, o Procon e o Detran ficam fechados durante os cinco dias. Os Correios vão abrir na sexta, no sábado e na segunda-feira. Já os bancos abrem apenas na sexta e na segunda.

Os shoppings funcionam normalmente entre sexta e segunda. O horário muda nos dias de feriado. Nos dias 15 e 20 de novembro as lojas abrem de 14h às 20h e a praça de alimentação de 11h às 23h.

TEMPO EM SP

Apesar do céu claro com poucas nuvens e calor que predominou na maior parte do estado nos últimos dias, a passagem de duas frentes frias deixam o feriadão com tempo nublado e chuvoso.

Na quinta, dia vai ser bastante abafado e com muita nebulosidade. Na capital e no litoral paulista, e em cidades do centro-oeste e sul do estado, já começa a chover na madrugada ou pela manhã. Nas outras regiões, as pancadas de chuva veem a partir da tarde. Os termômetros variam entre 21ºC e 29ºC.

Na sexta, as praias paulistas, a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba terão predomínio de céu nublado e chuva, com previsão de trovoadas à tarde. A temperatura cai e fica amena, com mínima de 19ºC e máxima de 25ºC.

No sábado, as áreas de instabilidade enfraquecem e dia têm mais períodos com sol. Faz calor e as pancadas de chuva devem acontecer à tarde e à noite, de acordo com o Clima Tempo. Pode chover forte. A temperatura se mantém.

Já durante o domingo, a chegada de outra frente fria aumenta novamente o risco de chuvas intensas no estado. Todas as regiões terão períodos com sol pela manhã e pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. Pode chover forte inclusive na capital paulista. Os termômetros ficam entre 18ºC e 28ºC.

Para extensão do feriado prolongado, nos dias 19 e 20 de novembro, a previsão é de sol e ar abafado, mas com pancadas de chuva forte e raios à tarde e à noite.