SpaceX testa em outubro nova nave espacial

Folhapress

LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - Faz sete anos que os americanos não lançam uma nave tripulada para o espaço. Desde que o programa de ônibus espaciais da Nasa foi cortado por questões financeiras, os Estados Unidos passaram a depender dos russos para sair da órbita. Esse jejum está prestes a acabar.

Na segunda-feira (13), a SpaceX apresentou para a imprensa a nova cápsula espacial Crew Dragon e a tripulação que irá pilotá-la.

O evento foi realizado na fábrica, sem a presença de Elon Musk, seu fundador. Os quatro astronautas, todos americanos, foram ovacionados por quase 7.000 funcionários em Los Angeles.

Em outubro, a Crew Dragon fará um teste não tripulado. Se tudo der certo, a quebra do jejum espacial deverá ocorrer em 19 de abril de 2019.

Ainda em fase de acabamento, a cápsula tem apenas quatro assentos e um painel de controle bem enxuto. Em vez de 3.000 botões, apenas 40.

Em tese, os astronautas não precisam fazer nada para chegar à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) -o comando fica em terra.

A dependência russa estava saindo cara demais. O país já chegou a cobrar US$ 81,9 milhões (R$ 317,8 milhões) pela carona até a ISS.

Empresas como SpaceX, Boeing e Blue Origin (do dono da Amazon, Jeff Bezos) começaram a desenvolver seus próprios programas espaciais.

Inicialmente, a Nasa passou a contratá-las somente para o envio de suprimentos.

Em 2014, a agência fechou acordo de US$ 2,6 bilhões (R$ 10,1 bilhões) com a SpaceX e US$ 4,2 bilhões (R$ 16,3 bilhões) com a Boeing para o transporte de astronautas. A corrida espacial se tornou uma disputa empresarial.

"Não iremos voar enquanto não estivermos prontos para fazer isso em segurança. É a nossa principal preocupação", disse a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell.

Em 2017, a SpaceX fez 18 lançamentos bem-sucedidos. Por outro lado, perdeu dois foguetes Falcon 9 que explodiram pelos ares. Esta será a primeira missão tripulada da companhia fundada em 2002.

A Nasa exige que as chances de morte não podem ser maiores do que um em cada 270 voos. Como se chegou a esse cálculo, ninguém sabe.

O comandante da tripulação será Douglas Hurley, na Nasa desde 2000. O ex-piloto de caças da Marinha já voou em três diferentes naves e vestiu quatro trajes espaciais.

"Ouviram as nossas reclamações sobre peso, tamanho e conforto da roupa. Criaram algo do zero, que eu achei bem legal", disse Hurley.

Bem mais justo ao corpo, o traje é feito em couro, Kevlar e Nomex, fibras sintéticas resistentes ao calor.

Questionado sobre o que mais gostaria de fazer no espaço, foi categórico: "Quero poder ter uma hora livre para ficar olhando pela janela e nada mais".

O mais jovem da tripulação é também o único que ainda não foi para o espaço.

Victor Glover, 42, demonstrava um misto de excitação e medo. "É uma jornada encantada. Estou animado com tudo", disse. "Meu maior medo é não voltar para minha família", afirmou o pai de quatro filhos.

Robert Behnken (que é amigo e padrinho de casamento do comandante Hurley) e Michael Hopkins completam o time.

O trecho Terra-ISS dura em média 24 horas.

Os assentos foram inspirados em bancos de carros de corrida. Design e iluminação lembram o filme "2001: Uma Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick. Outra referência são os carros da Tesla, empresa de veículos elétricos de Musk.

Em fevereiro, ele aproveitou o lançamento do Falcon Heavy, o maior e mais potente foguete já criado, para enviar o primeiro carro para o espaço: um Tesla Roadster, conversível e vermelho. Sua meta, porém, é mais ousada. Ele quer colonizar Marte.