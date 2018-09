Sport anuncia contratação do técnico Milton Mendes, ex-Atlético-PR e Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport anunciou na manhã desta quarta-feira (26) o nome de seu novo comandante para a sequência da temporada. Trata-se de Milton Mendes, ex-Atlético-PR e Paraná Clube.

Ele chega para substituir Eduardo Baptista, que na última segunda-feira (24) pediu demissão do cargo —assim como dois diretores de futebol e o vice-presidente Guilherme Beltrão.

Milton Mendes chega à Ilha do Retiro com a missão de salvar o time do rebaixamento. Hoje, o Sport ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 24 pontos em 26 jogos —à frente apenas do Paraná e a quatro pontos do primeiro time fora do Z-4, o Vasco.

O técnico comanda seu primeiro trabalho à frente da equipe na tarde desta quarta-feira (26), no centro de treinamento José de Andrade Médicis, em Paratibe. Antes, às 14h, será apresentado oficialmente à imprensa.

A estreia de Milton Mendes será no próximo domingo (30), quando o Sport visita o Atlético-MG, às 16h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Brasileiro.

Milton Mendes estava sem clube desde agosto do ano passado, quando foi demitido do Vasco. O técnico acumula passagens por Santa Cruz, Atlético-PR, Paraná e Kashiwa Reysol (JAP), entre outros.