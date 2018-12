Sport e América-MG caem para a Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dois últimos rebaixados do Brasileiro foram o Sport e o América-MG.

O time de Belo Horizonte perdeu para o Fluminense por 1 a 0 e terminou o torneio na 18ª colocação. Com um Maracanã lotado, a equipe mineira perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando a partida ainda estava empatada.

Já o Sport até ganhou do Santos na Ilha do Retiro, em Recife. Rogério e Hernane marcaram na vitória dos pernambucanos por 2 a 1. Rodrygo diminuiu para os santistas. Mas, como a Chapecoense venceu o São Paulo e o Vasco empatou com o Ceará, o resultado não foi suficiente para manter o Sport na Série A.

Os pernambucanos ficaram na 17ª colocação e se juntaram ao Vitória e ao Paraná, que já estavam rebaixados.