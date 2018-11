Sport e Vitória empatam e seguem embolados na briga contra rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport recebeu o Vitória, nesta quarta-feira (14), na Ilha do Retiro, em duelo entre equipes que brigam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porém, o triunfo que daria alívio para as duas equipes não aconteceu, e o jogo terminou empatado por 0 a 0.

O primeiro tempo teve duas chances para cada lado, e a principal delas logo no começo, quando Rogério recebeu livre na área, mas mandou para fora.

Já o segundo tempo começou com quase uma lambança do goleiro Maílson, do Sport. Ao repor a bola com as mãos, por pouco não mandou contra a própria meta. O goleiro correu em direção ao gol e conseguiu chutar a bola para fora quase em cima da linha.

Fora isso, os dois clubes ainda tentaram buscar o gol, mas faltou pontaria. Mateus Gonçalves ainda acertou a trave para o Sport na reta final.

Agora, o Sport soma 38 pontos e é o 15º na tabela, com dois pontos a mais que o Vitória, que ocupa a 18º colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube pernambucano recebe o Flamengo no próximo domingo, enquanto a equipe baiana entra em campo um dia antes, no sábado, e encara o Atlético-PR no Barradão.

SPORT

Mailson; Andrigo, Ernando, Adryelson, Raul Prata; Marcão Silva, Jair (Morato), Michel Bastos, Mateus Gonçalves; Rogério (Rafael Marques), Hernane (Fellipe Bastos). T.: Milton Mendes

VITÓRIA

João Gabriel; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro, Marcelo Benítez; Willian Farias, Léo Gomes, Arouca (Rhayner); Lucas Fernandes (Neilton), André Lima (Eron), Erick. T.: João Burse

Estádio: Ilha do Reitor, em Recife (PE)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Público: 22.652 torcedores

Renda: R$ 214.425,00

Cartões amarelos: Adryelson, Raul Prata e Rafael Marques (Sport); Jeferson, Marcelo Benítez e Léo Gomes (Vitória)