Sport enfrenta o Ceará em partida decisiva para sair da zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, o Sport faz uma partida decisiva para sair da zona de rebaixamento. Nesta segunda-feira (5), o time do estado de Pernambuco joga, em casa, contra o Ceará, às 20h (horário de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro.

Só a vitória interessa ao Sport, já que o clube está na zona de rebaixamento com 33 pontos, na 18ª colocação e precisa dos três pontos para sair da zona de degola, além de torcer contra os times que estão rodando a parte de baixo da tabela.

Para isso, o técnico Milton Mendes trabalhou bastante no último treino no CT clube com bola parada, escanteio e cobranças de faltas. Mendes também se mostrou confiante com o confronto. “É um jogo importante para nós, teoricamente num confronto direto. Estamos bem imbuídos de um pensamento, todos de uma forma coesa e direcionada para o objetivo maior”, disse.

Contra o Ceará, Mendes não poderá contar com a atuação do lateral Sander, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Grêmio. Raul Prata deve entrar em seu lugar.

Além dos jogadores, o Sport vai contar com a força de sua torcida. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

O Ceará também precisa ganhar para se distanciar da zona de rebaixamento. No conhecido jogo dos seis pontos, a equipe cearense sobe na tabela se bater o Sport e vai a 40 pontos, além de manter o time de Pernambuco na 18ª colocação.

Fato curioso deste confronto é que foi com o próprio Sport que o técnico Lisca, do Ceará, conquistou a sua primeira vitória no Brasileiro, na 13ª rodada, e começou a virada no campeonato tirando o time da zona de rebaixamento, quando ainda estava na lanterna.

Se vencer, o Ceará já pode subir para a 13ª posição da tabela, que da acesso a uma vaga para a Copa Sul-Americana.

SPORT

Maílson; Cláudio Winck, Ernando, Adryelson, Raul Prata; Marcão Silva, Jair, Michel Bastos; Gabriel, Mateus Gonçalves, Hernane. T.: Milton Mendes

CEARÁ

Éverson; Fabinho, Tiago Alves e Luiz Otávio, Felipe Jonatan; Juninho, Pedro Ken, Ricardinho, Calyson; Leandro Carvalho e Arthur. T.: Lisca

Estádio: Ilha do Retiro, em Pernambuco

Horário: 20h desta segunda (de Brasília)

Juiz: Anderson Daronco (RS)