Sport vence Ceará, acirra briga contra queda e rebaixa Paraná

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sport e Ceará se enfrentaram, nesta segunda-feira (5), no encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em um duelo direto entre times que brigam contra o rebaixamento. Na Ilha do Retiro, melhor para os donos da casa, que venceram por 1 a 0, com gol de Gabriel.

Os pernambucanos anotaram o gol da vitória aos 7min da segunda etapa. Mateus Gonçalves cruzou da esquerda, Hernane conseguiu desviar mesmo de costas para o gol, e Éverson fez a defesa. Gabriel pegou a sobra e estufou as redes. Os jogadores do Ceará reclamaram de impedimento, mas o meia do Sport estava em posição legal.

O resultado acabou sacramentando o rebaixamento o Paraná para a segunda divisão. O clube paranaense soma 18 pontos na lanterna e não pode chegar aos 36 do Sport, que é o 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Ceará é o 15º, com 37 pontos.

Na 33ª rodada do Brasileiro, o time rubro-negro visita o Fluminense no próximo domingo (11), mesmo dia em que os cearenses recebem o Internacional.

SPORT

Maílson; Claudio Winck, Ernando, Adryelson e Raul Prata (Ronaldo Alves); Marcão Silva, Jair, Michel Bastos, Gabriel (Fellipe Bastos) e Mateus Gonçalves; Hernane (Rogério). T.: Milton Mendes

CEARÁ

Éverson; Fabinho, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Juninho, Pedro Ken (Felipe Azevedo) e Ricardinho (Eder Luis); Calyson (Cardona), Arthur e Leandro Carvalho. T.: Lisca

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Cartões amarelos: Gabriel, Marcão Silva e Ernando (SPO); Cardona, Leandro Carvalho e Pedro Ken (CEA)

Gol: Gabriel (SPO), aos 7min do 2º tempo