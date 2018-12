Sport vence o Santos na despedida de Cuca, mas cai para a Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (2), o time pernambucano venceu o Santos por 2 a 1 na Ilha do Retiro, mas não conseguiu evitar o retorno à Segunda Divisão após seis anos - a vitória da Chapecoense contra o São Paulo e empate do Vasco contra o Ceará rebaixaram o time comandado por Milton Mendes. Rogério e Hernane Brocador anotaram os gols da vitória. Rodrygo descontou para o Santos.

Os dois times entraram em campo em situações completamente opostas. Enquanto o Sport precisava da vitória para seguir sonhando com a permanência na Série A, o Santos foi a Recife para cumprir tabela na partida que marcou a despedida do técnico Cuca. Apesar do "ritmo de férias", o time visitante começou criando as melhores chances na Ilha do Retiro. No segundo tempo, a dupla de atacantes que saiu do banco de reservas deu a vitória ao Rubro-Negro.

Apesar do resultado, o Sport encerra o Brasileiro na 18ª posição, com 42 pontos - um atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe voltará à Segunda Divisão depois de cinco temporadas. O Rubro-Negro não disputava a Série B desde 2013. O Santos manteve os 50 pontos e finalizou na décima colocação.