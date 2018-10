Sport vence reservas do Grêmio em jogo com quatro gols em 10 min

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport venceu o Grêmio, neste sábado (27), em jogo elétrico na Arena. Com time reserva, o clube gaúcho demorou a se impor e viu os visitantes fazerem 2 a 1 ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão teve mais quatro gols em intervalo de 10 minutos e terminou com placar de 4 a 3.

Jair, duas vezes, Matheus e Gabriel fizeram os gols do Sport. Matheus Henrique, Juninho Capixaba e Thonny Anderson marcaram para o Grêmio.

Com o resultado, o Sport chega aos 33 pontos e segue vivo na luta contra o rebaixamento. Já o Grêmio para nos 52 pontos e vê o G4 ficar mais longe: a distância para o São Paulo, que venceu o Vitória na sexta-feira e é o quarto colocado, é de quatro pontos.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Atlético-MG, no sábado, às 17h (Brasília). Na terça-feira, o time de Renato Gaúcho joga diante do River Plate, pela semifinal da Libertadores, em Porto Alegre. O Sport, por outro lado, recebe o Ceará na segunda-feira (5), às 20h.

O volante Jair abriu o placar para o Sport e também fez o quarto gol da equipe visitante. Entre as finalizações que terminaram no fundo da rede, ajudou o meio-campo do time de Recife a manter intensidade.

Com Kaio aberto pela direita, Juninho Capixaba como meia-esquerda e Thaciano como volante. A escalação, que ainda teve Thonny Anderson outra vez como centroavante, deixou o Grêmio sem fluidez e expôs a defesa. O time gaúcho criou pouco e só mudou o desempenho após levar dois gols. A partir de então, a marcação foi mais agressiva e o volume um pouco maior.

A montagem do Grêmio ajudou, mas a estratégia do Sport também tem sua influência no placar. Com uma marcação alta, o time de Milton Mendes forçou ao erro uma defesa desarrumada. A concentração alta que rendeu vitória parcial de 2 a 0 foi para o espaço ainda no primeiro tempo, com o primeiro gol da equipe gaúcha.

O Sport reclamou do lance que fez o Grêmio descontar. A bronca do clube foi por um toque de mão de Matheus Henrique após primeiro chute. Na etapa final, Madson caiu depois de disputa com Sander e a equipe visitante também protestou.

Juninho Capixaba, de pênalti, aos 8 minutos. Gabriel, no cabeceio, aos 9 minutos e depois Thonny Anderson, aos 14' e Jair aos 18'. O segundo tempo em Porto Alegre teve uma rajada de gols que resume bem o duelo: jogo franco, com falhas defensivas e pouca segurança em ambos os lados. A cada bola na rede, o time vazado fazia gestos de extrema irritação.

GRÊMIO

Paulo Victor; Madson, Bressan, Kannemann e Marcelo Oliveira (Marinho); Matheus Henrique, Thaciano (Jean Pyerre), Kaio (Pepê), Douglas e Juninho Capixaba; Thonny Anderson

T.: Renato Gaúcho

SPORT

Mailson; Claudio Winck, Ernando, Adryelson e Sander; Marcão, Jair (Nonoca), Gabriel, Michel Bastos; Mateus (Rogério) e Hernane (Felipe Bastos)

T.: Milton Mendes

Árbitro: Dewson Freitas da Silva (PA)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Heronildo Freitas da Silva (PA)

Cartões amarelos: Bressan (GRE); Jair (SPO)

Gols: Jair, aos 7 minutos do primeiro tempo (SPO); Matheus, aos 29 minutos do primeiro tempo (SPO); Matheus Henrique, aos 37 minutos do primeiro tempo (GRE); Juninho Capixaba, aos 7 minutos do segundo tempo (GRE); Gabriel, aos 9 minutos do segundo tempo (SPO); Thonny Anderson, aos 14 minutos do segundo tempo (GRE); Jair, aos 18 minnutos do segundo tempo (SPO).