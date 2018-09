Spotify lança playlist com versões gravadas no estúdio Abbey Road por Paul McCartney

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Spotify lançou uma playlist com versões exclusivas de clássicos dos Beatles e de músicas mais recentes de Paul McCartney, tanto de sua carreira solo quanto do grupo Wings, ativa entre 1971 e 1981.

As gravações foram feitas no lendário Abbey Road Studios, em Londres, em julho deste ano, durante show compacto para cerca de 150 fãs, no Estúdio Dois, o mais famoso da casa.

A playlist "Paul McCartney & Spotify Singles: Under The Staircase", com 17 músicas, inclui "A Hard Day's Night", "Back In The U.S.S.R.", "Lady Madonna", "I've Got a Feeling", "Love Me Do" e "Drive My Car", além das recentes "Come On To Me" e "Fuh You", do álbum "Egypt Station", de 2018, e "My Valentine, do álbum "Kisses on the Bottom", de 2012.