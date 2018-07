‘Star Wars: Episódio IX’ terá Carrie Fisher no elenco

Da redação

Com direção de J.J. Abrams, Star Wars: Episódio IX já tem o seu elenco confirmado, que traz de volta nomes como Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. E, entre os novos integrantes, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Mas não se limita a esses, pois contará também com a participação dos veteranos como Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Abrams coescreveu o roteiro com Chris Terrio e John Williams assina a música desse episódio. E tem mais: foi confirmado que a atriz Carrie Fisher, que morreu em 2016, vai participar por meio de cenas inéditas que ela gravou para Star Wars: O Despertar da Força. Star Wars: Episódio IX deve estrear em dezembro de 2019.

Comercial em que Neymar desabafa é chamado de ‘patético’

Neymar usou o novo comercial de um de seus patrocinadores, a Gillette, para se defender das críticas sofridas pelo desempenho na Copa do Mundo da Rússia. O camisa 10 da seleção brasileira foi alvo de piadas que viralizaram mundialmente pelos excessos nos lances em que reclamava de faltas dos rivais. No depoimento, o atacante disse que sentiu as críticas e pediu ajuda da torcida para se reerguer. O comercial sofreu críticas. O jornal alemão ‘Der Spiegel’ chamou de patética a mensagem enviada pelo brasileiro através de uma ação publicitária. “Não lembrou (no comercial) de seus truques e reações exageradas a faltas”, finalizou o jornal alemão. Outros veículos também repercutiram. O ‘As’ (Espanha) deu um tom mais emotivo. “Neymar se abre e mostra como nunca se viu: ‘Ajudem-me a me manter de pé’”. O Le Parisien (França) menciona o recado dado por pelo jogador do Paris Saint-Germain de que as críticas servirão para amadurecê-lo. Nas redes sociais, houve quem defendesse o jogador, mas a maioria dos comentários criticava a atitude do atacante. Cientes da repercussão negativa que o vídeo alcançou, as partes estudam como podem minimizar o efeito disso na imagem do jogador do PSG, que viu a estratégia inicial ter efeito contrário.

Wesley Safadão explica briga com fã durante show em Minas Gerais

Wesley Safadão foi atingido por um copo de cerveja arremessado por um fã durante apresentação na cidade de Ituiutaba (MG), no domingo (29). O cantor disse que o rapaz estava embriagado e o atingiu porque o músico não tirou foto com uma mulher da plateia. “O cara estava muito valente, acho que ele queria ser mais homem do que todos que estavam lá. Ele ofereceu o celular e eu disse que o dele eu não pegava”, disse. “Eu estou ali para cantar e não para tirar foto, mas o tempo hoje é assim, todo mundo quer uma selfie. Eu tento fazer o meu máximo, mas eu não posso aceitar essas atitudes”, afirmou.

José Mayer está com doença que não tem cura

O ator José Mayer, 68 anos, recebeu alta no domingo (29), após ficar 30 dias internado para fazer um tratamento contra granulomatose com poliangiite (GPA). A GPA faz parte do grupo de doenças chamadas vasculites. Nessa doença autoimune, a parede dos vasos é agredida pelo próprio sistema imunológico do corpo, provocando inflamação de artérias e vasos, principalmente no rim e no pulmão. Por esse motivo, os sintomas costumam ser insuficiência renal e hemorragia pulmonar (tosse com sangramento). A doença é grave, mas a taxa de mortalidade atual é menor que no passado. O problema é que, por ser uma doença autoimune, a GPA não tem cura, apenas tratamento — com imunosupressores —, segundo os médicos.

