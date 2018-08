Steven Tyler empurra fã que tentou tirar uma selfie com ele

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Steven Tyler, 70, empurrou um fã que tentou tirar uma foto com ele nesta quarta-feira (15), enquanto estava em Nova York.

O vocalista da banda Aerosmith estava a caminho do programa Today Show, da rede NBC, e foi surpreendido por um dos fãs que o cercava, e que tentou tirar uma foto com ele. Tyler, então, desviou da foto empurrando o homem e seguiu para a participação no programa.

O momento foi registrado em vídeo e viralizou no Twitter, gerando uma série de críticas por parte dos seguidores de Tyler. O vocalista, por sua vez, respondeu o ocorrido com um tuíte: "Não tinha tempo, irmão - isso é TV AO VIVO! Venha ao show se quiser uma experiência intimista."