STF aprova reajuste de salário para ministros

Por 6 votos a 4, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, ontem, enviar ao Congresso proposta de aumento dos salários dos ministros da Corte , para 2019. O salário atualmente é de R$ 33,7 mil e o percentual de reajuste, de 16%. Caso o reajuste seja aprovado no Orçamento da União, que será votado pelo Congresso, o salário dos ministros poderia chegar a R$ 39 mil, valor que provocaria efeito cascata nos salários do funcionalismo – o subsídio dos ministros é o valor máximo para pagamento de salários no serviço público.

Horas antes da sessão que iria discutir o aumento, o ministro Gilmar Mendes considerou, ontem, que não há como ficar sem reajuste. Mas ponderou que o quadro de gratificações e penduricalhos da magistratura e de membros da Ministério Público "inibe" o aumento do salário dos ministros, que representa o teto do funcionalismo público.

"Não acho que dê para ficar sem reajuste, mas acho que temos que remodelar o sistema como um todo", afirmou Gilmar. Um eventual reajuste para os integrantes do STF provocaria um efeito cascata nos Estados, com a possibilidade de aumento também para juízes, procuradores e promotores.

O ministro defendeu que o salário dos ministros da Corte, de R$ 33,7 mil, não seja mais o teto, modelo que na visão de Gilmar gera um "ônus enorme" e pressão sobre o STF. Para ele, é preciso repensar todo o sistema, acabar com penduricalhos e rever pontos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), definindo "pontualmente" o que são as gratificações dos magistrados.

"Eu acho que devemos declarar inconstitucionais os benefícios que a procuradoria tem. Licença-prêmio, venda de férias, férias em dobro. Vamos botar um pouco de ordem", criticou o ministro. Questionado se esse debate mais amplo poderia começar na reunião administrativa desta quarta-feira, Gilmar respondeu que a "discussão tem que começar".

"Nós ficamos com o ônus político todo, para que os outros se beneficiem", observou o ministro, destacando que o modelo atual exerce uma pressão sobre o tribunal que vem de "prefeitos, governadores, do executivo", para que não haja reajuste. "Não temos nada com isso", disse.